Son dakika haber: İZMİR-NAMAZ KILARKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber: İZMİR-NAMAZ KILARKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA

21.10.2022 01:14

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Bornova ilçesinde Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çoban'ın fenalaştığı anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ekim Pazartesi günü Bornova ilçesi Altındağ semtindeki bir camide meydana geldi. İkindi için camiye giden Haydar Çoban, namaz kıldığı sırada fenalaştı. Çoban'ın hareketsiz yattığını görenler yardıma koştu. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Haydar Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan, 10 gün önce yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; namaz kılan Çoban'ın bir anda fenalaşarak yığıldığı anlar yer aldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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