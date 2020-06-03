Namaz kılarken telefonunu kaptırdı - Son Dakika

Zonguldak'ta bir vatandaş camide namaz kılarken cebindeki telefonun çalındığını iddia ederek karakola giderek şikayetçi oldu.

İddiaya göre olay Gazipaşa Caddesi'ndeki Yeni Camisinde yaşandı. 53 yaşındaki Cemal Karagülle, namaz kılmak üzere camiye girdi. Namaz çıkışı ceplerini yokladığını ifade eden Karagülle, telefonunun olmadığını fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. Gazetecilere namaz kıldıktan sonra telefonunun cebinde olmadığını söyleyen Karagülle, şikayetçi olmak üzere polis karakoluna götürüldü. Karagülle, kayıp telefon ile herhangi bir arama yapıldığı tespit edilirse savcılığa giderek şikayetçi olacağını aktardı.

(İHA)