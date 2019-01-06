Son Dakika Haberleri: Namaz Kıldığı Sırada Motosikletini Çaldılar

Namaz Kıldığı Sırada Motosikletini Çaldılar

1 saat önce

Sarıyer'de akşam namazını kılmak için camiye giren bir vatandaşın motosikleti çalındı.

Namaz Kıldığı Sırada Motosikletini Çaldılar, System.String[]
Sarıyer'de akşam namazını kılmak için camiye giren bir vatandaşın motosikleti çalındı. Motor hırsızları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Tütü isimli bir vatandaş akşam namazını kılmak üzere camiye girdi. Bu durumu fırsat bilen motosikletli 3 hırsız, Tütü'nün caminin önüne park ettiği motosikleti gözüne kestirdi. Hırsızlar, önce çevrede keşif yaptı daha sonra da saniyeler içerisinde motosikletin direksiyon kilidini açtı. Motosikleti çalan hırsızlar kayıplara karışırken, hırsızlık anı da kameralara anbean yansıdı.

Camiden çıktığında neye uğradığını şaşıran motosiklet sahibi Fatih Tütü'nün bir diğer motorunun da 2015 yılında Fatih Camii yanından çalındığı öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

Fatih, Sarıyer, 3. Sayfa
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