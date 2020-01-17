Namaz kıldığı sırada otomobilinden telefon ve tabletini çaldılar - Son Dakika
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Namaz kıldığı sırada otomobilinden telefon ve tabletini çaldılar

6 saat önce

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, Ahmet Metin Ekit (38) namaz kılmaya gittiği sırada otomobilinin camını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, cep telefonu ve bilgisayar çalındı.

Namaz kıldığı sırada otomobilinden telefon ve tabletini çaldılar, System.String[]

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, Ahmet Metin Ekit (38) namaz kılmaya gittiği sırada otomobilinin camını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, cep telefonu ve bilgisayar çalındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı İshak Çelebi Mahallesi Ulutepe Caddesi'nde meydana geldi. Bir firmada ilaç mümessili olan Ahmet Metin Ekit, 34 SJ 2155 plakalı otomobilini yol kenarına park edip, namaz kılmak üzere mescide girdi. Namazı kıldıktan sonra aracının yanına giden Ekit, sağ ön camının kırıldığını ve içindeki telefonla tabletinin yerinde olmadığını gördü. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından merkezine giderek şikayetçi olan Ekit, aracının telefon ve tabletin toplam değerinin 10 bin TL olduğunu söyledi.


Ahmet Metin, Şehzadeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:51 Kaynak: DHA
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