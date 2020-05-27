Namaz kılınacak yerler belirlendi - Son Dakika

Namaz kılınacak yerler belirlendi

Adıyaman Valiliği tarafından korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cuma Namazının kılınacağı yerler belirlendi.

Adıyaman Valiliği tarafından korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cuma Namazının kılınacağı yerler belirlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 29 Mayıs Cuma Günü, Cuma Namazının kılınacağı yerlerle alakalı Adıyaman Valiliği tarafından yazılı açıklamada, bulunuldu. Yapılan yazılı açıklamada, 44 Cami avlusu ve bahçesi, 15 okul bahçesi, Adıyaman Stadyumu Bahçesi, Sümerevler Sahası, Küçük Sanayi Halı Sahası, eski otogar alanı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi avlusu Yeni Mahalle Semt Pazarı içerisi olarak belirlendi. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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