Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı - Son Dakika
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Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı

01.02.2021 15:00
Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı

GAZİANTEP'te camide namaz kılan taksici Adnan Yoğun'un ayağının yanına bıraktığı cep telefonu, safa durup namaz kılıyormuş gibi yapan bir kişi tarafından çalındı.

GAZİANTEP'te camide namaz kılan taksici Adnan Yoğun'un ayağının yanına bıraktığı cep telefonu, safa durup namaz kılıyormuş gibi yapan bir kişi tarafından çalındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi'ndeki Hayri Zengin Camisi'nde meydana geldi. Kentte taksicilik yapan Adnan Yoğun, öğle namazını kılmak için camiye geldi. Cemaatle saf tutan Adnan Yoğun, cep telefonunu da ayağının yanına bıraktı. Bu sırada camiye girip cemaatin arkasında namaz kılıyormuş gibi yapan kişi, Yoğun'un secdeye eğildiği sırada cep telefonunu alarak kaçtı.

Namaz bitiminde cep telefonunu bulamayan ve cami imamı ile birlikte güvenlik kamerasını inceleyince çalındığını anlayan Adnan Yoğun, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri de güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.'SÜREKLİ HIRSIZLIK OLUYOR'

Olayın yaşandığı caminin imamının oğlu Abdullah Söylemez, sık sık bu tür hırsızlık olaylarının yaşandığını ifade etti. Söylemez, "Geçenlerde da yine benzer bir olay oldu, içerideki mikrofonları çalmışlardı" diye konuştu.


Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı
Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı
Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı
Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı
Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı
Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı
Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı
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Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Namaz kılıyormuş gibi yapıp, cep telefonunu çaldı - Son Dakika


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