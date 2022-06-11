Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı - Son Dakika
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Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı

11.06.2022 13:51

Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı Antalya'da namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden imamın çıkmasını fırsat bilen şahıs, tornavida ile kapısını kırdığı odadan bilgisayar ve bir miktar para çaldı.

Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı

ANTALYA - Antalya'da namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden imamın çıkmasını fırsat bilen şahıs, tornavida ile kapısını kırdığı odadan bilgisayar ve bir miktar para çaldı.

Olay, Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Hasan Şenli Camiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere namaz kılmak için bir kişi camiye girdi. Cami imamı şahsın namazını bitirmesini beklerken, şüpheli ise namaz kılmaya devam etti. Cami imamı odasının kapısını kilitleyerek kısa süreli işini görmek için cami dışına çıktı. Bu sırada namaz bahanesi ile camiye giren şüpheli odanın kapısını tornavida ile kırarak içeride bulunan bilgisayarı ve bir miktar parayı alarak camiden uzaklaştı. Daha sonra camiye tekrar gelen cami imamı kapının kırıldığını fark ederek güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin namaz kılmak bahanesiyle camiye giren şahsın olduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler şahsın kimliğini tespit ederek olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı
Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı
Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı
Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı

YORUMLAR
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Üstü açık camide 561 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor Üstü açık camide 561 yıldır çimen üzerinde Cuma namazı kılınıyor Camiden hırsızlık yapan zanlı polisten kaçamadı Camiden hırsızlık yapan zanlı polisten kaçamadı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı - Son Dakika

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