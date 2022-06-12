Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı

12.06.2022 00:58
Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı

Antalya'da namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden imamın çıkmasını fırsat bilen şahıs, tornavida ile kapısını kırdığı odadan bilgisayar ve bir miktar para çaldı.

Antalya'da namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden imamın çıkmasını fırsat bilen şahıs, tornavida ile kapısını kırdığı odadan bilgisayar ve bir miktar para çaldı.

Olay, Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi Hasan Şenli Camii'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi namaz kılmak için camiye girdi. Cami imamı şahsın namazını bitirmesini beklerken, şüpheli ise namaz kılmaya devam etti. Cami imamı odasının kapısını kilitleyerek kısa süreli işini görmek için dışarı çıktı. Bu sırada namaz bahanesi ile camiye giren şüpheli odanın kapısını tornavida ile kırarak içeride bulunan bilgisayarı ve bir miktar parayı alarak camiden uzaklaştı. Daha sonra camiye tekrar gelen imam, kapının kırıldığını fark ederek güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin namaz kılmak bahanesiyle camiye giren şahsın olduğu tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler şahsın kimliğini tespit ederek olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Alanya'da turistin parasını çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı Alanya'da turistin parasını çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kaza yapan Alman motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 01:25:08. #1.11#
SON DAKİKA: Namaz kılma bahanesi ile girdiği camiden bilgisayar çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement