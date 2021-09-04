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Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı - Son Dakika

Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı

04.09.2021 10:49
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı, System.String[]

Kağıthane'de bir camiye namaz kılma bahanesiyle giren şüpheli, imamın sarık ve cübbesini çaldı.

Kağıthane'de bir camiye namaz kılma bahanesiyle giren şüpheli, imamın sarık ve cübbesini çaldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kağıthane'de bir caminin imamı olan Muharrem Taşçı, geçen günlerde ikindi namazını kıldırmak için hazırlık yapmaya başladı.

Giysi dolabına yönelen Taşçı, cübbe ve sarıkların yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı. Taşçı, caminin ardiyesinden çıkardığı eski bir cübbe ve sarığı giyerek ikindi namazını kıldırdıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntüleri izlediğinde şaşkınlığı daha da artan Taşçı, camiye giren ve daha önce görmediği bir kişinin, yanında getirdiği poşete 3'er sarık ve cübbeyi doldurup buradan ayrıldığını tespit etti. Taşçı'nın durumu bildirdiği İlçe Müftülüğü yetkilileri polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Taşçı, AA muhabirine, olay günü öğle namazını kaldırdıktan sonra dağıldıklarını anlatarak, "Yaklaşık 40 dakika sonra biri camimize geliyor. O esnada namaz kılan bir kardeşimiz vardı, onun da çıkmasını bekliyor. O çıktıktan sonra amacı dolabımızdaki cübbelermiş herhalde, daha önce gözlemlediğini zannediyorum, hazırlıklı gelmiş çantalar poşetler var elinde. Cübbe ve sarıklarımızı alıp götürüyor." dedi.

Hırsızın cami cemaatinden biri olmadığını aktaran Taşçı, "Bu kardeşimizin psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu düşünüyorum. İmamlığa, elbiselere bir merakı olduğu düşünüyorum. Merakını keşke bize anlatsaydı, fazla olan cübbe ve sarıklarımızdan ona verirdik. Toplum içinde giyilecek bir elbise değil. Biz bunu namaz kıldırırken, vaaz verirken, minberde hutbe okurken giyiyoruz. Kardeşimizin ne amaçla yaptığını bilemiyoruz tabi." diye konuştu.

-"Merak ediyorum gerçekten ne amaçla kullanıyor?"

Sarıkların ikisinin yeni alındığını belirten Taşçı, "Kardeşimiz almış. Merak ediyorum gerçekten ne amaçla kullanıyor? Geri getir desek belki getirir ama şu saatten sonra da pek ummuyorum. Camilerden şadırvan muslukları çalındığını duyduk, hayır kumbarasının çalındığını duyduk ama ilk defa böyle cübbe sarık çalınma olayını kendim yaşadım." ifadelerini kullandı.

Cami cemaatinden Lütfü Keskin de ilk kez bu tür bir hırsızlık olayı ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "30-35 yıl oldu bu cami yapılalı. Para çalınır, cihaz çalınır ama cübbenin ve sarığın çalındığını duymadım şu ana kadar." dedi.

Namaz kılar gibi yapıyor

Güvenlik kamerası görüntülerine göre camiye giren bir kişi, cübbe ve sarıkların bulunduğu dolabın önünde bir süre vakit geçirip inceliyor. Yanında getirdiği poşetleri yere atıp çevreyi gözleyen şüpheli, bu sırada yan bölümde bir kişinin namaz kıldığını görünce, namaz kılar gibi yapıyor.

Bu kişinin namazını bitirip camiden çıkması üzerine harekete geçen şüpheli, dolabı açıp 3'er cübbe ve sarığı, yanında getirdiği poşet ve çantalara dolduruyor.

Cami bahçesini gösteren kamera kaydında ise şüphelinin elindeki poşetlerle uzaklaştığı görülüyor.

Kağıthane, Hisarcık, Polis, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide imamın sarık ve cübbesini çaldı - Son Dakika


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