Namaz kılmak için camide elektrikli ısıtıcıyı çalıştıran gençten iç ısıtan hareket - Son Dakika
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Namaz kılmak için camide elektrikli ısıtıcıyı çalıştıran gençten iç ısıtan hareket

15.03.2022 09:26
Namaz kılmak için camide elektrikli ısıtıcıyı çalıştıran gençten iç ısıtan hareket

Çorum'da bir genç camide namaz kıldığı sırada elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı.

Çorum'da bir genç camide namaz kıldığı sırada elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Gencin namazın ardından ilan panosuna bıraktığı 10 TL para ise yürekleri ısıttı.

Olay, merkeze bağlı Güveçli köyünde meydana geldi. Namaz kılmak camiye gelen bir genç, ısınmak için elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Namazında ardından genç camide kullandığı elektrikli ısıtıcı için, panoya "Namaz kılarken ısıtıcı açtım" notu yazıp yanına 10 TL para bıraktı. Akşam namazı için camiye gelen din görevlisi Yasin Şeker notu ve parayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Camideki güvenlik kameralarından olay anına ait görüntüleri izleyen Şeker, "14 Mart 2022 tarihinde ikindi namazını kıldık ve namazdan sonra eve geçtim. Akşam namazına geldiğimde bu videodaki kardeşimizin ısıtıcıyı kullanıp tahtaya not yazıp ve bir miktar parayı camimize bırakıp gittiğine şahit oldum. Güzel kardeşimizin bu yapmış olduğu davranış gerçekten beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Rabbim böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın" ifadelerine yer verdi.

O anlar kamerada

Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı görüntülerde gencin namaz sırasında elektrikli ısıtıcıyı çalıştırdığı görülüyor. Namazın ardından genç, camideki ilan panosuna yazı yazarak cüzdanından çıkarttığı parayı yanına bırakıyor. - ÇORUM

Namaz kılmak için camide elektrikli ısıtıcıyı çalıştıran gençten iç ısıtan hareket
Namaz kılmak için camide elektrikli ısıtıcıyı çalıştıran gençten iç ısıtan hareket
Namaz kılmak için camide elektrikli ısıtıcıyı çalıştıran gençten iç ısıtan hareket
Namaz kılmak için camide elektrikli ısıtıcıyı çalıştıran gençten iç ısıtan hareket

YORUMLAR
500
Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı Çorum'da namaz kılmak için girdiği camide sobayı yakan gencin yaptığı hareket herkesi ağlattı 37 dakikada 255 adet çöp şiş yiyerek hem rekor kırdı hem de 26 bin TL'lik ödülün sahibi oldu 37 dakikada 255 adet çöp şiş yiyerek hem rekor kırdı hem de 26 bin TL'lik ödülün sahibi oldu

Türk Lirası, Çorum, Namaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Namaz kılmak için camide elektrikli ısıtıcıyı çalıştıran gençten iç ısıtan hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Namaz kılmak için camide elektrikli ısıtıcıyı çalıştıran gençten iç ısıtan hareket - Son Dakika
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