Son Dakika Haberleri: Namaz kılmasını öğrenen öğrenciler ödüllendiriliyor
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Namaz kılmasını öğrenen öğrenciler ödüllendiriliyor

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Çamdibi Köyü İmam Hatibi Davut Berber'in çocukların Camide ibadet etmesi için uyguladığı yöntem takdirle karşılanıyor.

Namaz kılmasını öğrenen öğrenciler ödüllendiriliyor, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Çamdibi Köyü İmam Hatibi Davut Berber'in çocukların Camide ibadet etmesi için uyguladığı yöntem takdirle karşılanıyor.

Namaz kılmayı en kısa sürede öğrenen ve Camide Namaz kılan yaz Kur'an kursu öğrencileri, Cami İmam Hatibi ve Köylüler tarafından ayakkabı, elbise ve halı sahada bedava maç yapmak gibi hediyelerle ödüllendiriliyor.

Cami İmam Hatibi Davut Berber, yaptığı açıklamada, "Yaz Kur'an kursu öğrencilerimiz köyümüzde yoğun katılımla camimize geliyorlar. Vakit namazlarını cemaatimizle kılan ve hatasız olarak namaz kılmayı öğrenen öğrencilerimize puan veriyoruz ve ödüllendiriyoruz. Bu rekabet ortamı onlardaki öğrenme azmini arttırıyor. Amacımız inancı sağlam, dinini iyi öğrenen bir nesil yetiştirmek. Bu amaçla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Köylülerimize öğrencilerimiz için aldıkları hediyeler için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA
Aslanapa, Çamdibi, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
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