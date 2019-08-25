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Namaz kılmaya gitti ölümden döndü

48 dakika önce

Namaz kılmaya gitti ölümden döndü Eskişehir'de markete giren otomobilden namaz sayesinde kurtuldu Market işletme sahibi Tahsin Emeklikol: "Namaza zamanında gitmeseydim şuan burada yoktum"ESKİŞEHİR - Eskişehir'de işlettiği markete bir otomobilin girdiği Tahsin Emeklikol, "Valla ben o namazı...

Namaz kılmaya gitti ölümden döndü

Eskişehir'de markete giren otomobilden namaz sayesinde kurtuldu

Market işletme sahibi Tahsin Emeklikol:

"Namaza zamanında gitmeseydim şuan burada yoktum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de işlettiği markete bir otomobilin girdiği Tahsin Emeklikol, "Valla ben o namazı vaktinde kılmamış olsaydım, namaz için oradan kalkmamış olsaydım şu anda burada yoktum. Namaz hayatımı kurtardı hamd olsun" dedi. Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi üzerinde Tahsin Emeklikol'un işlettiği markete Kadir Uslu'nun kullandığı 26 TH 090 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda girdi. Kaza sonrasında markette maddi hasar meydana geldi. Kazada saniyeler öncesinde market işletmecisi Emeklikol'un namaz kılmak için arka kısıma geçtiği bu sayede kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

"Namaza zamanında gitmeseydim şu anda burada yoktum"

Yaşanan kazayı anlatan işletme sahibi Tahsin Emeklikol, namaz kıldığından dolayı hayatının kurtulduğunu söyledi.

Kazanın meydana gelmesinden saniyeler önce dükkanın arka kısmına geçtiğini belirten Emeklikol, "Namaz kılmak için yerime geçtim. Namazımı kıldım. Seccademi toplayıp arka tarafa giderken orada bir işim vardı. 15-20 saniye fark etti. Çıktığımda bu haldeydi. Hasarımız büyük. İnşallah hasarımızı karşılayacağını söyledi. Araba komple kasayı duvara sıfırlamış durumda. Ben de orada oturuyorum. Zararım 15 bin lira rahat vardır. Valla ben o namazı vaktinde kılmamış olsaydım, namaz için oradan kalkmamış olsaydım şu anda burada yoktum. Namaz hayatımı kurtardı hamd olsun" dedi.

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:53 Kaynak: İHA
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