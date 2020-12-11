Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı - Son Dakika

Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı

11.12.2020 08:53

Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı Adana'da borcunu ödemek için bankadan 21 bin lira çeken bir kişi, camiye girdiği sırada kamyonetinin camları kırılarak içindeki parası çalındı Adana'da borcunu ödemek için bankadan 21 bin lira çeken bir kişi, camiye girdiği sırada kamyonetinin...

Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı

Adana'da borcunu ödemek için bankadan 21 bin lira çeken bir kişi, camiye girdiği sırada kamyonetinin camları kırılarak içindeki parası çalındı

ADANA - Adana'da borcunu ödemek için bankadan 21 bin lira çeken bir kişi, camiye girdiği sırada kamyonetinin camları kırılarak parası çalındı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Mehmet Oktay geldiği Adana'da borcunu ödemek için bankadan 21 bin lira çekti. Oktay, daha sonra namaz kılmak için 100. Yıl Mahallesindeki bir camiye gitti. Kamyonetini ise caminin yan tarafına park etti. Oktay camiden çıktığında kamyonetinin iki kapı camının da kırık olduğunu fark etti. Hemen torpido gözünü kontrol eden Mehmet Oktay,

21 bin lira parasını yerinde bulamadı. Oktay, polisi arayarak parasının çalındığı bilgisine verdi. Olay yerine gelen ekipleri kamyonette parmak izin çalışması yaptı.

Mehmet Oktay, borucunu ödemek için bir başkasından banka aracılığıyla para aldığını Tarsus'ta yaşadığını ancak namaz vakti geçmek üzere olduğu için en yakın camiye gelerek namaz kıldığını çıktığında parasının çalındığını fark ettiğini belirterek, "Halim vaktim yerinde olsa önemli değil ancak bir daha bu parayı bulacak gücüm yok. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayım" diyerek gözleri doldu. Polis zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı
Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı
Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı
Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı
Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı
Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı
Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı
Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı
Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı
Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı

Mehmet Oktay, Tarsus, Namaz, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Namaz kılmaya gitti, 21 bin lira parası çalındı - Son Dakika


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