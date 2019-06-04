Namaz sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti
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Şanlıurfa'da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
'da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Aileler, yakınlarının kabri başında Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Şanlıurfa'da binlerce vatandaş bayram namazı sonrası kent merkezindeki mezarlıklara akın etti. Yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar burada Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Ziyaret ile sabahın erken saatlerinde mezarlıklarda yoğunluk oluştu. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen vatandaşlar, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yakınlarının mezarını ziyaret etmek için geldiklerini ve dua edeceklerini söyledi. - ŞANLIURFA
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