Son Dakika Haberleri: Namaz vakitlerinde hırsızlık yapan şahıs yakalandı
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Namaz vakitlerinde hırsızlık yapan şahıs yakalandı

37 dakika önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde teravih vakitlerinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.

Namaz vakitlerinde hırsızlık yapan şahıs yakalandı, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde teravih vakitlerinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 6 ikamette akşam saatlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı. İlçe merkezinde hırsızların vatandaşların teravih namazına gittikleri saatlerde ve sahur öncesi ikametlere girerek değerli ve ziynet eşyalar ile teknolojik aletleri aldıkları belirlendi. Mahalle aralarında dolaşan polisler, plakasız bir otomobilin müstakil evin önünde dolaştığını görmesiyle başlattığı çalışmada Ankara istikametine kaçmaya çalışan K.K.,'yı yakaladı. Otomobil sürücüsü K.K'nin üstünde ve otomobilde yapılan aramada ikametlerden çalındığı belirlenen tablet, elektronik aletler, ziynet eşyaları, parfümler, takılar, makyaj malzemeleri ve ikamet sahiplerinin kimlikleri bulundu.

K.K., İlçe Emniyetinde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:11 Kaynak: İHA
Kırşehir, Kaman, 3. Sayfa
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