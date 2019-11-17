Son Dakika Haberleri: Namaza gelen kedi
Son Dakika 3. Sayfa Namaza gelen kedi - Son Dakika

Namaza gelen kedi

6 saat önce

Namaza gelen kedi İnegöl'de iç ısıtan görüntü takdir toplandıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kılınan namaz sırasında bir kedi dışarıda sarılı olan hasırın üzerine gelerek yattı.

Namaza gelen kedi

İnegöl'de iç ısıtan görüntü takdir toplandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kılınan namaz sırasında bir kedi dışarıda sarılı olan hasırın üzerine gelerek yattı. Tam namaz kılınacak olan sırada yaşanan olayda vatandaş kedinin rahatını bozmadan bir başka yere geçerek namazı kıldı. O anlar ise bir kişi tarafından görüntülendi.

İnegöl'de bulunan Boşnak Cami avlusunda ilginç bir o kadarda güzel bir olay yaşandı. Vatandaşlar dışarıda sarılı olan hasırlar üzerinde namaz kılacağı sırada bir kedi gelip vatandaşın namaz kılacağı hasırın tam ortasına yayıldı. Bu sırada ne yapacağını şaşıran vatandaş diğer cemaatin uyarısıyla bir adım geri giderek direk safta duranla birlikte namazını kıldı. Kedi ise namaz bitene kadar hiç yerinden kalmayarak öylece yattı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla böyle kayıt altına alındı.

Namaza gelen kedi

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uzman çavuş ve eşinin katili, kayınbirader çıktı
Arkadaşlarıyla pikniğe giden kişi, kayboldu! AFAD, AKUT ve jandarma genci arıyor Mardin'de 5 köpek yavrusunu çuvala koyup lağım çukuruna attılar Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 18:12:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Namaza gelen kedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]