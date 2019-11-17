Namaza gelen kedi

İnegöl'de iç ısıtan görüntü takdir toplandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kılınan namaz sırasında bir kedi dışarıda sarılı olan hasırın üzerine gelerek yattı. Tam namaz kılınacak olan sırada yaşanan olayda vatandaş kedinin rahatını bozmadan bir başka yere geçerek namazı kıldı. O anlar ise bir kişi tarafından görüntülendi.

İnegöl'de bulunan Boşnak Cami avlusunda ilginç bir o kadarda güzel bir olay yaşandı. Vatandaşlar dışarıda sarılı olan hasırlar üzerinde namaz kılacağı sırada bir kedi gelip vatandaşın namaz kılacağı hasırın tam ortasına yayıldı. Bu sırada ne yapacağını şaşıran vatandaş diğer cemaatin uyarısıyla bir adım geri giderek direk safta duranla birlikte namazını kıldı. Kedi ise namaz bitene kadar hiç yerinden kalmayarak öylece yattı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla böyle kayıt altına alındı.