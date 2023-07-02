Namaza gelmedikleri için soğuk suya atılmışlardı: 'Güzel bir ders aldık'

Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit ve arkadaşları, Kurban Bayramı namazına gelmeyenlere, görenleri kahkahaya boğan bir şaka yaptı. Namaza gelmeyen vatandaşların evine giden Yiğit, kimisini zorla, kimisini de kendi isteğiyle içerisinde buz gibi su bulunan köy oluklarının içine attı. Gençler ve muhtarın kaçanların peşinden koştuğu anlar ise adeta Türkiye'nin gündemine oturdu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"MUHTAR OLARAK KÖYLÜLERE SAHİP ÇIKMAM LAZIM"

Bu cezanın hem şaka hem de gelenek olduğunu ifade eden muhtar Hakkı Yiğit, "Bizim köyümüz, gençlerimiz birlik ve beraberliği sever. Hiç kimse böyle bir etkinliğe 'Hayır' diyemez. Bayram namazı sonrası kapılarına gittik. Sorduk, 'Acaba hasta mı oldular? Yoksa bir yere mi gittiler, o yüzden mi gelemediler' diye merak ettik. Köy muhtarı olarak benim köylülere sahip çıkmam lazım. Gittik sorduk, evdeymişler. İşten geç gelmişler" dedi."

"MUHTARIMIZI KUTLUYORUZ"

Namaza gidemeyen ve soğuk suya atılan Mehmet Baylan, güzel bir ders aldıklarını ifade ederek, "Geleneksel olarak bu tür etkinlikleri köyümüzde yaparız, her yıl yapıyoruz. Hiç kimse itiraz etmez. Benim kapıma da geldiler, ben geç gelmiştim, uyuyakalmışım ve kuralları ihlal etmişim. Beni de yaka paça tutup oluğa yatırdılar. Sıcak yataktan buz gibi suyun içine girmek de varmış. Çok güzel oldu, muhtarımızı kutluyoruz bu tür etkinlikleri yapmasından dolayı sevinçliyiz. Haber bütün medyada da çıktı, haberlerde çok güzel bir etkinlik oldu. Köy arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyoruz. Benim gibi yaklaşık 10 arkadaşı götürüp oluğa attılar. Onlar da bir şey diyemedi, güle eğlene bir bayramı kutlamış olduk" diye konuştu.

"BU ŞAKALAR YILLAR BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Munduşlar Köyü'nde birçok faaliyet yaptıklarını söyleyen Baylan, "Munduşlar biriktirme geceleri yaparız. Gençler bu biriktirme gecelerinde görülmemiş şakalar yaparlar. Kış gecelerinde bu tür eğlenceleri yaparak, birlik ve beraberliği sağlıyoruz. Biz muhtarımızdan çok memnunuz. Muhtar çok iyi düşünmüş, yapılan etkinlik çok güzeldi. Güzel bir ders almış olduk. Sıcak yataktan soğuk suya atılmak da güzel. Hiç hayır demedik, diğer arkadaşlar da demedi. Çünkü biz köy halkı olarak birbirimizi bildiğimiz için bu tür oyunları, şakaları birbirimize yaparız. Yıllar boyunca devam edecek bu şakalar, kimse de gocunmasın. Sosyal medyada bir sürü olumsuz söylentiler de oluyor ama iş öyle değil. Burada bu bir gelenek, kültür geleneği. Köyümüzde bu geleneği yaşatıyoruz" şeklinde konuştu.

"KÖTÜ NİYET ASLA YOK"

Namaza gelmeyenleri ıslatma kararı aldıklarını dile getiren Emircan Yiğit ise "Bayram namazına gittik. Köyümüzden bazı vatandaşlarımız namaza gelmemişti. Sonradan muhtarla birlikte istişare yaparak evlerine gittik. Nitekim uyuyakalmışlardı. Daha sonra bunlara ceza olarak ıslatma kararı aldık. Köyde 3 tane oluğumuz var ve bunları ceza olarak oluklara yatırdık. Bundan sonraki bayram namazlarında daha erken geleceklerini söylediler. Çok güzel bir etkinlik oldu, çok güzel eğlendik. Kendileri de eğlendi. Oluklara giren kişiler medyada da iyi yer aldı. Biz de iyi niyetle yapılan bir uygulama bu. Kötü niyet asla yok" ifadelerini kullandı.