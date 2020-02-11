Namaza giderken otomobilin çarpmasıyla öldü - Son Dakika
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Namaza giderken otomobilin çarpmasıyla öldü

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yatsı namazına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Çelik, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Namaza giderken otomobilin çarpmasıyla öldü, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yatsı namazına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Çelik, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayla Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda dün saat 19.30 sıralarında yatsı namazına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Çelik'e, Ramazan S.'nin kullandığı 07 AHS 897 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Mahmut Çelik, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Mahmut Çelik'in hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine Antalya'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ambulansa alınan Mahmut Çelik, yolda yaşamını yitirdi. Çelik'in cenazesi bugün ikindi vakti Kavaklı Mezarlığı'na defnedildi.

Kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ramazan S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Barbaros Bulvarı, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:43 Kaynak: DHA
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