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Namazgah kültürü Tokat'ta yeninden canlanıyor - Son Dakika

Namazgah kültürü Tokat'ta yeninden canlanıyor

27.09.2021 17:15

Namazgah kültürü Tokat'ta yeninden canlanıyor Fatih Sultan Mehmet Han'ın Kosova Prizren ve Çanakkale'de yaptırdığı namazgahın benzeri Tokat'ta yapılarak ibadete açıldı.

Namazgah kültürü Tokat'ta yeninden canlanıyor

TOKAT - Fatih Sultan Mehmet Han'ın Kosova Prizren ve Çanakkale'de yaptırdığı namazgahın benzeri Tokat'ta yapılarak ibadete açıldı.

Tokat'ta yok olan namazgah ve musalla geleneği yıllar sonra yeniden hayat buldu. Şeyh-i Şirvani mezarlığında namazgah geleneksel yöntemler ve yapı malzemeleri kullanılarak üstü açık mescit şeklinde yapıldı. Geleneksel ölçülerde yapılan namazgah törenle kurdele kesilerek ibadete açıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ın eski yıllarda namazgahın çok olduğu bir şehir olduğunu kaydetti. Günümüzde bu namazgahların hiçbirinin kalmamış olduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu, "Meydan camimizde çok büyük bir namazgah varmış. Ali Paşa Camimizde böyle namazgah varmış. Günümüze baktığımızda bu namazgahın hiçbirisi yok. Tokat'ın Eren'i olan Şeyh Şirvani hazretlerinin metfun olduğu bir alan. Bu alanda da 1950 yıllara kadar da güzel bir namazgah varmış ama sonrasında gerekseler, gerek depremler, gerekse belki yol yapımlarından dolayı bu namazgah ne yazık ki günümüze kadar ulaşmamış. Biz de dedik ki tekrardan bu Namazgah kültürünü ortaya ortaya koyalım. Yeniden namazgahımızı inşa edelim diye böyle bir çalışma yaptık. ve tamamen Tokatlı ustalardan oluşan ekip ve malzemelerle bu güzel eser ortaya çıktı. Ben emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Başkan Eroğlu, namazgahın Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendisinin bizzat yaptırmış olduğu Kosova Prizren'deki ve Çanakkale'deki namazgahlardan esinlenerek birebir aynısını inşa edildiğine dikkat çekti. Kentte başka namazgahların da yapılacağını belirten Başkan Eroğlu, bayram ve cenaze namazlarının burada kılınabileceğini kaydetti.

Törende namazgahın yapımına katkı sağlayan eski Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya'ya Tokat Valisi Ozan Balcı çeşitli hediyeler takdim etti. Okunan duaların ardından namazgah kurdele kesilerek ibadete açıldı.

Namazgah kültürü Tokat'ta yeninden canlanıyor
Namazgah kültürü Tokat'ta yeninden canlanıyor
Namazgah kültürü Tokat'ta yeninden canlanıyor
Namazgah kültürü Tokat'ta yeninden canlanıyor

Fatih Sultan Mehmet, Çanakkale, Kosova, Tokat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Namazgah kültürü Tokat'ta yeninden canlanıyor - Son Dakika


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