Namazgah Şehitliği 18 Mart'a hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Namazgah Şehitliği 18 Mart'a hazırlandı - Son Dakika

Namazgah Şehitliği 18 Mart'a hazırlandı

6 saat önce

İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan Namazgah Şehitliği'nde bakım ve temizlik yapıldı.

Namazgah Şehitliği 18 Mart'a hazırlandı, System.String[]

İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan Namazgah Şehitliği'nde bakım ve temizlik yapıldı.


Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, 18 Mart Şehitler Anma ve Çanakkale Zaferi için şehitliği hazır hale getirdi. Ekipler şehitlik içerisinde bulunan alanları boyadı ve temizledi, bayrak direklerini yeniledi. Temiz bir görünüme kavuşan ve şehitlere layık hale getirilen şehitlikte bulunan tüm mezarlar çiçeklerle bezendi. Yapılan bakım ve temizlik çalışmaları ile şehitliğe gelen vatandaşların temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmaları sağlandı. - KOCAELİ

Çanakkale Zaferi, Bahçe, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:26 Kaynak: İHA
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