Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu - Son Dakika
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Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu

28.02.2022 13:39
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında, restorasyon çalışmaları sırasında 112 yıllık olduğu değerlendirilen 2 serum şişesi bulundu.

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında, restorasyon çalışmaları sırasında 112 yıllık olduğu değerlendirilen 2 serum şişesi bulundu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında yapılan restorasyon çalışmalarında, 1910 yılında paketlendiği belirlenen 10 santim büyüklüğünde 2 cam serum şişesi bulundu. 112 yıllık serum şişeleri, inceleme sonrası Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları sırasında gazi olan Namazgah Tabyası'ndaki sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında, o dönemde askerlerin çantalarında bulunma ihtimali olan bir flakon, bir serum şisesi gün yüzüne çıktı. Bunlar cam şişe içerisinde saklandığı için, bugüne kadar ulaşmış. Restorasyon çalışmalarımız sırasındaki hassasiyetin sonucu olarak da kırılmadan elimize geçmiş oldu. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Buradaki bütün hatıraların, Mehmetçik'in eline dokunmuş o malzemelerin hatıralarının ne kadar büyük olduğunu çok iyi biliyoruz. İnşallah bu tarihi mekanlardaki hatıraları yüksek olan objeleri gün yüzüne çıkartıp, ziyaretçimize sergileme imkanına sahip olacağız. Çanakkale Ruhu'nu, bu kahramanlığın, büyük destanın nasıl yazıldığını ziyaretçimize daha iyi anlatma imkanına sahip olacağız" dedi.

Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu
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Son dakika haber: Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçiğin kullandığı 112 yıllık tıbbi serum ampulleri bulundu Son dakika haber: Çanakkale Savaşları'nda Mehmetçiğin kullandığı 112 yıllık tıbbi serum ampulleri bulundu

Gelibolu Yarımadası, Restorasyon, Çanakkale, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Namazgah Tabyası sur duvarında 112 yıllık serum şişesi bulundu - Son Dakika
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