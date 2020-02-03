Namazı camide babaları ve dedeleriyle kıldılar ödülleri kaptılar - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocukların 15 tatilde camilere gitmesini sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada Beyköy İstiklal Mahallesi Camiinde camide namaz kılan ve yanında büyüğünü de camiye getiren minikler için ödül töreni düzenlendi. Camide en çok namaz kılan ve yanında ebeveynini götüren çocuklara ödülleri verildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 tatilde çocukların camii ve cemaatle ibadet alışkanlığı kazanmaları için başlatılan "Camiyi seviyoruz namazda buluşuyoruz" projesi sona erdi. Beyköy İstiklal Mahallesi Camiinde yapılan proje kapsamında vakit namazlarını camide kılan çocuklar her kıldıkları namaz için puan aldı. Sabah ve Yatsi namazlarında ise fazla puan kazanan çocuklar yanlarından namazlara ebeveynlerini götürmeleri halinde daha fazla puan kazandı. Projenin sonunda ise en çok puan kazanan çocuklara Düzce İl Müftülüğü tarafından mangala ve Beyköylü işadamı Mustafa Demirci tarafından alınan hediyeler ve cami imamı Adem Şahin tarafından sahabelerin hikayeleri kitapları hediye edildi.



Proje sonunda konuşan İstiklal Mahalesi camii imamı Adem Şahin, cami cemaatine ve çocuklara yaptığı konuşmasında camilerin önemli olduğunu belirterek ibadet ve ilim Müslümanlar için önemli olduğunu vurguladı.



Çocuklara hediyeleri Cami imamı Adem Şahin, Camii Derneği Başkanı Mustafa Çalışkan ve işadamı Mustafa Demirci tarafından verildi.



Ödül töreninin sonunda ise yemek ikramına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. - DÜZCE