Namazı camide babaları ve dedeleriyle kıldılar ödülleri kaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Namazı camide babaları ve dedeleriyle kıldılar ödülleri kaptılar - Son Dakika

Namazı camide babaları ve dedeleriyle kıldılar ödülleri kaptılar

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocukların 15 tatilde camilere gitmesini sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada Beyköy İstiklal Mahallesi Camiinde camide namaz kılan ve yanında büyüğünü de camiye getiren minikler için ödül töreni düzenlendi.

Namazı camide babaları ve dedeleriyle kıldılar ödülleri kaptılar, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocukların 15 tatilde camilere gitmesini sağlamak amacıyla başlatılan kampanyada Beyköy İstiklal Mahallesi Camiinde camide namaz kılan ve yanında büyüğünü de camiye getiren minikler için ödül töreni düzenlendi. Camide en çok namaz kılan ve yanında ebeveynini götüren çocuklara ödülleri verildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 tatilde çocukların camii ve cemaatle ibadet alışkanlığı kazanmaları için başlatılan "Camiyi seviyoruz namazda buluşuyoruz" projesi sona erdi. Beyköy İstiklal Mahallesi Camiinde yapılan proje kapsamında vakit namazlarını camide kılan çocuklar her kıldıkları namaz için puan aldı. Sabah ve Yatsi namazlarında ise fazla puan kazanan çocuklar yanlarından namazlara ebeveynlerini götürmeleri halinde daha fazla puan kazandı. Projenin sonunda ise en çok puan kazanan çocuklara Düzce İl Müftülüğü tarafından mangala ve Beyköylü işadamı Mustafa Demirci tarafından alınan hediyeler ve cami imamı Adem Şahin tarafından sahabelerin hikayeleri kitapları hediye edildi.


Proje sonunda konuşan İstiklal Mahalesi camii imamı Adem Şahin, cami cemaatine ve çocuklara yaptığı konuşmasında camilerin önemli olduğunu belirterek ibadet ve ilim Müslümanlar için önemli olduğunu vurguladı.


Çocuklara hediyeleri Cami imamı Adem Şahin, Camii Derneği Başkanı Mustafa Çalışkan ve işadamı Mustafa Demirci tarafından verildi.


Ödül töreninin sonunda ise yemek ikramına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. - DÜZCE

Diyanet İşleri Başkanlığı, Beyköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu
Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 19:47:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Namazı camide babaları ve dedeleriyle kıldılar ödülleri kaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]