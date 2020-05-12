Namazını evde kıl, puanları topla, ödülünü al yarışmasına 41 bin başvuru - Son Dakika

Ramazan ayının güzelliğini evlerinde keşfetmek isteyen çocuklar, Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin yeni yarışmasına büyük ilgi gösterdi. Yarışmaya 41 bin başvuru oldu.



Çocuklara namaz alışkanlığı kazandırmak amacıyla daha önce de başarılı etkinliklere imza atan Server Gençlik, "Haydi Çocuklar Namaza Ramazan Özel" yarışmasını duyurdu. Korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde evlerinde kalan 41 bin çocuk, yarışmaya kaydoldu. Ramazan sonuna kadar devam edecek yarışmanın katılımcıları, namaz vaktinde tek başına veya ebeveynleriyle birlikte evde cemaatle namaz kılarak puan kazanmaya başladı.



120 kişiye çekilişle akıl oyunları



Hem Ramazan ayının güzelliğini keşfetmek, hem de bol bol ödül kazanmak isteyen herkesin katılabileceği yarışma 16-30 Ramazan 1441 (9-23 Mayıs 2020) tarihlerini kapsıyor. Sloganı "Namazını evde kıl, puanları topla, ödülünü al!" olarak belirlenen bu yıla özel yarışmaya katılan çocuklar, evlerinde namaz kılarak puan kazanıyor. Ailelerin kendi çocuklarına da hediyeler verebileceği yarışma sonucunda, çekilişe katılma hakkı kazanan 6-13 yaş arası 120 çocuğa akıl oyunları hediye edilecek. Hediye kazanan kişiler www.haydicocuklarcamiye.com ile sosyal medya hesaplarından duyurulacak.



Server gençlik hakkında



Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği; gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla sosyal bilince ve manevi gelişime önem veren bir grup gönüllü genç tarafından 2016 yılında kurulmuştur. Hedef kitlemizi, coğrafi sınırların, kan bağının ve dil birliğinin ötesinde dünya üzerinde yaşayan gençler oluşturmaktadır. Gençlerimizin bedenen ve zihnen sağlıklı, manevi ve ahlaki yönden kendini geliştiren, iç huzurunu keşfeden, kendisine ve çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemekte, bu amaçla eğitim merkezli proje ve faaliyetler yürütmektedir. Server Gençlik; analitik düşünceyi merkeze alan, iç huzuru yakalamış, erdem sahibi bir toplum yapısının dünyayı daha yaşanılır kılacağına inanmaktadır. Bu bağlamda; sosyal ilişkilerinde sevgiyi esas alan, iyi niyetli, dürüst, erdemli, okuryazar, ilme önem veren, özenli, titiz ve çalışkan, analitik düşünebilen, çağını doğru yorumlayabilen, çağın sorunlarına pozitif çözüm üreten, "sağduyulu" bireylerin yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. - İSTANBUL