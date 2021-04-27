NAMDER'den Ramazan yardımı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde müteahhitler tarafından kurulan Nazilli Müteahhitler Derneği (NAMDER), ihtiyaç sahiplerine olan desteğini sürdürüyor. Ramazan Ayı nedeniyle dernek üyelerinin desteği ile alınan 3 bin adet gıda kolisi Nazilli Belediyesi iş birliği ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

NAMDER Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Erdemci ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Soner Yelkovan, Erdal Çınar ve Erkan Abbasoğlu, tüm hayırseverlere seslenerek özellikle pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine destek çağrısında bulundu. NAMDER Başkanı Remzi Erdemci, ramazan ayının sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplum hayatında yoğunluk kazandığı ve ibadet hayatının zenginleştiği bir ay olduğunu ifade ederek, "Biz de bu süreçte Korona virüs salgını nedeniyle işinden ayrılan ve ihtiyaç sahibi olan aileler için bir şeyler yapmak istedik. Dernek olarak süreç içerisinde yardımlarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimize desteklerimiz yıl boyu periyodik olarak devam ediyor. Ancak, Ramazan ayında yapılan yardımın ayrı bir önemi ve bereketi var. Ramazanın bereketini ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım eli uzatarak birlikte paylaşma düşüncesi ile üyelerimizin desteği ile hazırlanan 3 bin adet gıda kolilerini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız. Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve belirli bir düzen içerisinde dağıtımının sağlanması amacıyla gerek kamu kurumlarıyla gerekse muhtarlarımız aracılığıyla görüşüyoruz. Bereketin paylaşıldığı ve paylaşmanın bereketlendiği ramazanda bu tür faaliyetler bizi mutlu ediyor. Destek veren ve katkı sunan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, NAMDER'i ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kolilerinin belediye işbirliğinde gerekli yerlere ulaştırılacağı öğrenildi. - AYDIN