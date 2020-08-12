Namibya, Almanya'nın "soykırım tazminatı" teklifini kabul etmedi - Son Dakika

Namibya, Almanya'nın 20. yüzyılın başlarında işlediği soykırım suçuna ilişkin sunduğu tazminat teklifini "kabul edilemez" bulduğunu açıkladı.

Namibya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Namibya ve Almanya arasında 1904-1908 yıllarında Herero ve Nama halkına karşı yapılan soykırıma ilişkin özür ve tazminat görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya'nın "tazminat" kelimesini kullanmaktan kaçındığı, bunun yerine ödenecek miktar için "yaraları sarmak" terimini tercih ettiği ve Namibya'nın bu ifadeyi yetersiz bulduğu kaydedildi.

"Alman hükümeti tarafından yapılan şu anki tazminat teklifi sürüncemede kalmış bir mesele ve Namibya hükümetince kabul edilemez." ifadesi kullanılan açıklamada, yakın zamanda iki ülke arasında konuya ilişkin nihai toplantının yapılacağı aktarıldı.

Soykırım için özür dilemeyi kabul eden Almanya, 2015'den bu yana Namibya hükümetiyle tazminata ilişkin toplantıları sürdürüyor.

Soykırımcı Alman güçleri, 1904-1908 yıllarında kendilerine direnen Herero ve Nama halklarından on binlerce kişiyi katletmişti.