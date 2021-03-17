Namibya, Çin Sinopharm aşılarının ilk kısmını teslim aldı - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Namibya, Çin'den gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ilk kısmı olan 100 bin dozu teslim aldı.

Yerel basındaki haberde, Sinopharm aşılarını taşıyan uçağın Namibya'nın başkenti Windhoek'teki Hosea Kutako Uluslararası Havalimanına indiği bildirildi.

Aşıların teslim törenine Namibya Başbakan Yardımcısı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Sağlık Bakanı Kalumbi Shangula ile Çin'in Windhoek Büyükelçisi Zhang Yiming katıldı.

Çin tarafından gönderilen 100 bin doz aşının öncelikli olarak virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yapılması planlanıyor.

Namibya'da şimdiye kadar 41 bin 466 kişide Kovid-19 tespit edildi, 474 kişi yaşamını yitirdi.

Kıta genelinde Güney Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya, Somali ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.