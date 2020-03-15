Namibya'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü - Son Dakika
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Namibya'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü

33 dakika önce

Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Namibya'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü, System.String[]

Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Namibya Sağlık Bakanı Dr. Kalumbi Shangula, basına yaptığı açıklamada, geçen çarşamba günü İspanya'dan gelen bir çifte yapılan virüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Shangula, çiftin karantinaya alındığını, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını ifade etti.

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, virüse karşı alınan önlemleri kapsamında Katar, Etiyopya ve Almanya'ya uçuşları 30 gün yasaklandığını kaydetti.

Geingob, virüs nedeniyle ülkede 21 Mart'ta düzenlenecek bağımsızlık günü kutlamalarının da iptal edildiğini açıkladı.

Afrika kıtasında Moritanya birlikte Sudan, Gine, Etiyopya, Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki yaklaşık 200 virüs vakasının 4'ü ölümle sonuçlandı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:04 Kaynak: AA
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