Namibya'da Kovid-19 nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağı 18 gün uzatıldı - Son Dakika

Güney Afrika ülkesi Namibya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında daha önce konulan sokağa çıkma yasağı 18 gün daha uzatıldı.

Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde konulan sokağı çıkma yasağının cuma günden itibaren 4 Mayıs'a uzatıldığını belirtti.

Geingob, bu süre zarfında ülkenin tüm sınırlarının kapalı kalacağını aktararak, "Kovid-19, sadece vatandaşlarının ve sağlık sistemine bir tehdit değil, aynı zamanda işler ve geçim kaynakları da dahil olmak üzere işletmeler üzerinde ikincil olumsuz ekonomik etkiler taşıyor." ifadesini kullandı.

3 milyon nüfusa sahip ülkede şimdiye kadar 16 Kovid-19 vakası görüldü.