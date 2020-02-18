Namibya'da kuraklık nedeniyle 350 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Namibya'da kuraklık nedeniyle 350 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

22 dakika önce

Namibya Başbakanı Saara Kuugongelwa, ülkede yaklaşık 350 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Namibya'da kuraklık nedeniyle 350 bin kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya, System.String[]

Namibya Başbakanı Saara Kuugongelwa, ülkede yaklaşık 350 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Başbakan Kuugongelwa, ulusal basına yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan kuraklığın tarım arazilerine ve otlaklara zarar verdiğini söyledi.

Kuraklık nedeniyle 350 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Kuugongelwa, ülkedeki açlık sorununun çözülmesi için hükümet ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP) ortak çalışma başlattığını kaydetti.

Kuugongelwa, ortak çalışma kapsamında Aralık 2019'dan bu yana ülkenin Oshana bölgesinde 12 bin kişiye gıda yardımı yapıldığını belirtti.

Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip Namibya'nın birçok bölgesinde, kuraklığa bağlı gıda ve su krizi yaşanıyor.

Hükümet, Namibya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:58 Kaynak: AA
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