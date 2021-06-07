Namibya hükümeti, Almanya'nın "soykırım tazminatı" teklifini tatmin edici bulmadıklarını açıkladı - Son Dakika

Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da hükümet, 1904-1908 yılları arasında gerçekleştirilen Namibya Soykırımı'na ilişkin Almanya'nın sunduğu "tazminat paketini" tatmin edici bulmadıklarını bildirdi.

Devlet Başkan Yardımcısı Nangolo Mbumba konuya ilişkin açıklamasında, Almanya'nın "finansal kalkınma paketi" olarak da adlandırılan 1,1 milyar avroluk "tazminat paketinin" yeterli bulunmadığını ancak Almanya'nın özrünü kabul edebileceklerini belirtti.

Mbumba, önerilen bu miktarın Namibya ile Almanya arasında yeni bir sayfa açmak için beklenen sonucu vermediğine dikkati çekerek, Almanya'yı tazminat miktarını gözden geçirmeye davet etti.

Soykırımda hayatını kaybedenlere değinen Mbumba, "Hiçbir para birimindeki hiçbir miktar, kaybedilmiş bir insan hayatını gerçekten telafi etmeye yetmez." dedi.

Almanya tarafından anlaşma metinlerinde "finansal kalkınma paketi" ismiyle geçmesinde ısrar edilen fonun, Namibya tarafından "tazminat paketi" olarak tanımlanması da dikkati çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 28 Mayıs'ta, Almanya'nın Herero ve Nama halklarına karşı işlenen suçları "soykırım" olarak kabul ettiğini belirtmiş, jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için 1,1 milyar avroluk bir fon oluşturulacağını aktarmıştı.

Bu teklif soykırıma uğramış Herero ve Nama halkları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Teklif bu hafta Parlamentoda görüşülecek.

Namibya Soykırımı

Namibya Soykırımı, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirildi.

Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda, en az 65 bin Heroro ve 10 bin Nama hayatını kaybetti.

Soykırım neticesinde, Herorolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50'sini yitirdi.