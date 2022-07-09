Namibya, İnsan-vahşi Yaşam Gerginliklerini Azaltmak İçin 29 Aslana Tasma Taktı - Son Dakika
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Namibya, İnsan-vahşi Yaşam Gerginliklerini Azaltmak İçin 29 Aslana Tasma Taktı

09.07.2022 10:00
Namibya, İnsan-vahşi Yaşam Gerginliklerini Azaltmak İçin 29 Aslana Tasma Taktı

WİNDHOEK, 8 Temmuz (Xinhua) -- Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Romeo Muyunda Cuma günü yaptığı açıklamada, insanlar ile vahşi hayvanlar arasında yaşanan olayları kontrol altına almak için ülkenin 2021'den bu yana 16'sı erkek ve 13'ü de dişi olmak üzere 29 çöle uyumlu...

WİNDHOEK, 8 Temmuz (Xinhua) -- Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı Sözcüsü Romeo Muyunda Cuma günü yaptığı açıklamada, insanlar ile vahşi hayvanlar arasında yaşanan olayları kontrol altına almak için ülkenin 2021'den bu yana 16'sı erkek ve 13'ü de dişi olmak üzere 29 çöle uyumlu aslana tasma takmayı başardığını söyledi. Xinhua'ya konuşan Muyunda, tasma çalışmalarının ana olarak Kunene'nin kuzeybatı bölgelerini ve Erongo'nun sorunların yoğun olduğu bölgelerini hedeflediğini ifade etti. Muyunda, "Bakanlık, aslanların tasmalanmasında rol oynuyor. Bu, bakanlığın devam eden faaliyetlerinden bir tanesi. Tasmalar, karar alıcıları aslanların yönetiminde bilgilendirecek bilimsel temeli sağlıyorlar ve aslanlar arasındaki eğilimler ile hareketlenmelerin gözlemlenmesini sağlayarak toplulukların olası sorunlara karşı uyarılmalarını sağlıyor" dedi.

Bakanlığın tasmalar sayesinde aslanların hareketini gözlemlemeyi başardığını kaydeden Muyunda, bunun da aslan korucuları ile bakanlık yetkililerine hayvanları çatışma bölgelerinden uzaklaştırmak ve başka yere götürmek konusunda yardım ettiğini belirterek, erken uyarıların topluluklar ile çiftçilere sıkıntıları azaltma imkanı da verdiğini söyledi. Namibya'daki aslanların sayısı istikrarlı biçimde artıyor ve bakanlığın 2020 istatistikleri ülke genelindeki vahşi kedi popülasyonunun 800 civarında olduğunu gösteriyor. Bakanlık bu yıl Sesfontein ve Puros bölgelerindeki toplulukları tehdit eden, yaklaşık sekiz ila 10 yaşındaki bir erkek aslanın öldürülmesine karar vermişti.

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Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Namibya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Namibya, İnsan-vahşi Yaşam Gerginliklerini Azaltmak İçin 29 Aslana Tasma Taktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Namibya, İnsan-vahşi Yaşam Gerginliklerini Azaltmak İçin 29 Aslana Tasma Taktı - Son Dakika
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