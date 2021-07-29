Namibya, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci olmasına itiraz etti - Son Dakika

Namibya, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararına itirazda bulundu.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından (MIRCO) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e gözlemci statüsü verilmesi kararının, Namibya hükümeti tarafından derin bir endişe ve hayal kırıklığıyla karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "işgalci" statüsündeki İsrail'e, özellikle uluslararası hukuku ihlal etmek ve insan haklarını hiçe saymak suretiyle Filistinlilere yönelik baskılarını arttırdığı bir dönemde, gözlemci statüsü verilmesinin, Afrika Birliğinin kurucu anayasasının hedef ve ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.

İsrail'e verilen bu statünün, Afrika Birliği ülkelerinin Filistin davasını destekleme konusundaki katı ve kararlı tutumuna da aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, Namibya'nın, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü savunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, 2002 yılında İsrail'in gözlemci statüsünü yitirmesine neden olan şartların halen devam ettiğinin altı çizilerek, "Namibya, İsrail'in ancak Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmesi ve Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkını vermesi koşuluyla Afrika Birliğindeki gözlemci statüsünü geri kazanabileceğini savunuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Namibya'nın bu karara itirazının, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'na resmi olarak sunulacağı dile getirilen açıklamada, şu görüşler paylaşıldı:

"Namibya, İsrail işgaline karşı Filistinlilerle sarsılmaz desteğini ve dayanışmasını bir kez daha teyit ediyor ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin halkının, kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık konularındaki vazgeçilmez haklarını destekliyor."

İsrail Dışişleri Bakanlığından 22 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Addis Ababa Büyükelçisi Aleligne Admasu, 2002'den beri ilk kez Afrika Birliğine gözlemci üye olarak kabul mektubunu sundu." ifadesi kullanılmıştı.