Namibya'da uçak düştü: 5 ölü - Son Dakika
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Namibya'da uçak düştü: 5 ölü

31.08.2022 15:23
Namibya'da uçak düştü: 5 ölü

Namibya'nın Impalila Adası'nda düşen uçakta bulunan 4 kişilik Alman aile ve pilot hayatını kaybetti.

Namibya'nın Impalila Adası'nda düşen uçakta bulunan 4 kişilik Alman aile ve pilot hayatını kaybetti.

Namibya'nın Impalila Adası'na tatile giden Alman aile düşen uçakta hayatını kaybetti. Yerel saatle 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, Cessna 210 tipi uçak kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü. Uçakta bulunan anne, baba, 2 çocuk ve pilot yaşamını yitirdi. Polis Sözcüsü Elifas Kuwinga tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma devam ediyor. Kaza raporunun tamamı kısa süre içerisinde teslim edilecektir" denildi. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Impalila Adası, yaban hayvanları ve doğal güzellikleriyle turistlerin gözde tatil mekanları arasında yer alıyor. - WİNDHOEK

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Kaynak: İHA

Namibya, Pilot, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Namibya'da uçak düştü: 5 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Namibya'da uçak düştü: 5 ölü - Son Dakika
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