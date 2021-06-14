Namibya soykırımı kurbanlarının torunları, Almanya ile yapılan tazminat anlaşmasının iptalini istedi - Son Dakika

Alman sömürgeciler tarafından 1904-1908 yılları arasında gerçekleştirilen Namibya soykırımının kurbanlarının soyundan gelen kabilelerin liderleri, Almanya ile yapılan 1,1 milyar avroluk soykırım tazminatı anlaşmasının iptalini talep etti.

Güney Afrikalı basın kuruluşu News24'ün haberine göre, soykırım kurbanlarının soyundan gelen Hoveka, Kambazembi, Ovambanderu ve Zeraea kabilelerinin lideri tarafından, Devlet Başkanı Hage Geingob'a gönderilen ortak mektupta, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin durdurulması istendi.

Mektupta, soykırımdan etkilenmiş Herero ve Nama halklarının temsilcilerinin, Namibya ile Almanya arasındaki tazminat müzakere sürecinden dışlandıkları vurgulandı.

Almanya ile yapılan anlaşmanın akıl dışı ve gayrimeşru olarak nitelendirildiği mektupta, müzakerelerin kapsamlı bir şekilde yeniden ele alınması gerektiği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 28 Mayıs'ta, Almanya'nın Herero ve Nama halklarına karşı işlenen suçları "soykırım" olarak kabul ettiğini belirtmiş, jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için 1,1 milyar avroluk bir fon oluşturulacağını aktarmıştı.

Bu teklif, soykırıma uğramış Herero ve Nama halkları ve muhalefet tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Bununla birlikte Namibya hükümeti, teklif edilen tazminat miktarının yetersiz bulunduğunu ancak Almanya'nın soykırım özrünün kabul edileceğini bildirmişti.

Namibya soykırımı

Namibya soykırımı, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirildi.

Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda, en az 65 bin Heroro ve 10 bin Nama hayatını kaybetti.

Soykırım neticesinde, Herorolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50'sini yitirdi.