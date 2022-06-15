Namibya, Zararlı Bakteriler Nedeniyle İstiridye Üretim Alanlarını Kapattı, Satışını ve Tüketimini Yasakladı - Son Dakika
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Namibya, Zararlı Bakteriler Nedeniyle İstiridye Üretim Alanlarını Kapattı, Satışını ve Tüketimini Yasakladı

15.06.2022 11:05
Namibya, Zararlı Bakteriler Nedeniyle İstiridye Üretim Alanlarını Kapattı, Satışını ve Tüketimini Yasakladı

WİNDHOEK, 15 Haziran (Xinhua) -- Namibyalı yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, ülkede ishale neden olan ve gıdadan bulaşan bir patojen olan Vibriyon Parahaemolyticus bakterisinin tespit edilmesinden sonra istiridyelerin toplandığı Walvis Bay Aquapark 4 üretim alanının kapatıldığını ve...

WİNDHOEK, 15 Haziran (Xinhua) -- Namibyalı yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, ülkede ishale neden olan ve gıdadan bulaşan bir patojen olan Vibriyon Parahaemolyticus bakterisinin tespit edilmesinden sonra istiridyelerin toplandığı Walvis Bay Aquapark 4 üretim alanının kapatıldığını ve çiğ istiridye satışının ve tüketiminin yasaklandığını bildirdi.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Müdür Yardımcısı Johannes Hamukwaya'ya göre, Aquapark 4'teki istiridyelerin yeni bir duyuruya kadar tüketilmesi potansiyel olarak güvenli bulunmuyor. Hamukwaya, "Vibrio zehirlenmesinin belirtileri akut dizanteri ve karın ağrısı ile birlikte ishal, mide bulantısı, kusma, ateş, titreme ve sulu dışkıdır. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıktığında derhal tıbbi yardım alın" dedi. Balıkçılık bakanlığından alınan bilgilere göre, Namibya'da ticari istiridye çiftliklerinin kurulduğu 1980'lerin sonlarından bu yana istiridye ticari amaçla üretiliyor ve bu istiridyelerin çoğu, Avrupa, Güney Afrika ve Asya'ya ihraç ediliyor. Namibya istiridyelerinin Asya'daki en önemli ithalatçısı ve tüketicileri arasında başta Çin ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi geliyor. Namibya istiridyelerinin büyüklükleri 30 gram (kokteyl istiridyeleri) ila 150 gram (tam olgunluk) arasında değişiyor.

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Kaynak: Xinhua

Namibya, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Namibya, Zararlı Bakteriler Nedeniyle İstiridye Üretim Alanlarını Kapattı, Satışını ve Tüketimini Yasakladı - Son Dakika

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