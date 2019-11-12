Son Dakika Haberleri: Namık Altunsoy ile yollar ayrıldı
Son Dakika Spor Namık Altunsoy ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Namık Altunsoy ile yollar ayrıldı

6 saat önce

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da teknik direktörlük görevini yürüten Namık Altunsoy ile yollar ayrıldı.

Namık Altunsoy ile yollar ayrıldı, System.String[]

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da teknik direktörlük görevini yürüten Namık Altunsoy ile yollar ayrıldı.


Sezon başında Başkan Harun Budaklı ile birlikte göreve gelen Namık Altunsoy ile ligde alınan kötü sonuçların ardından yollar ayrıldı.


Dün akşam kulüpten ayrılan Altunsoy ekibi, yeşil-beyazlı ekiple ilişiğini tamamen kesti.


Sivas Belediyespor'un başında lig ve kupa dahil olmak üzere toplamda 14 maça çıkan Namık Altunsoy, bu maçların 5'ini galibiyetle, 5'ini beraberlikle ve 4'ünü de mağlubiyetle tamamladı.


Diğer yandan alınan bilgiye göre Sivas Belediyespor yönetimi, yeni teknik adam konusunu en kısa sürede sonuca bağlamak için çalışmalarına devam ediyor. - SİVAS

Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı
Kosova'da Vedat Muriqi şoku! Sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a geçmiş olsun mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:39:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Namık Altunsoy ile yollar ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]