Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrenciler köfte ekmek ile karşılandı - Son Dakika

KÖFTESİYLE meşhur Tekirdağ'da, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlüğü, yüz yüze eğitime yeniden başlayan öğrencileri köfte ekmek ile karşıladı.

Namık Kemal Üniversitesi'nde yüz yüze eğitime bugün başlandı. Rektörlük, yeniden kampüse dönen öğrencileri, köfte ekmek ikramı ile karşıladı. 'Köftenin Tadı Kampüs ile Güzel' sloganıyla dağıtılan 1000 köfte ekmekten almak isteyen öğrenciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler köfte ikramının ardından çeşitli etkinliklere katılıp üniversite topluluklarından bilgi aldı.

'ÜNİVERSİTEMİZ SİZİ ÇOK ÖZLEDİ'Öğrencilere köfte ekmek dağıtan NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, "Üniversitemiz sizi çok özlemişti. Bizler de sizleri çok özledik, bu güzel günde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu kat ve kat arttırabilmek açısından Sağlık Kültür Daire Başkanlığımızın organize ettiği bu güzel etkinlikte hep beraberiz. Tekrar hoş geldiniz diyor ve hepinize afiyet olsun diyorum" dedi.

Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencisi Doğukan Şahin, "İki hafta önce buraya yeni geldim. İlk defa kampüsün dolu olduğunu görüyorum, güzel ortam. Köfte çok güzel, bizi düşünmeleri sevindirici" dedi. Tıp fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Berk Yaşar ise "Köfte ekmek muazzam. Tatma fırsatı buldum çok iyiydi, içi çok dolu. Her şey çok güzel, mükemmel bir etkinlik. Şarkı var, her şey çok güzel" diye konuştu.