Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Stanford Üniversitesinin koordinatörlüğünde hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.
Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları çalışması, Stanford Üniversitesinden John Loannidis ve ekibince gerçekleştirildi.
"Science Direct PLOS Biology" isimli bilimsel dergide yer alan çalışmada, bilim insanlarının yayın sayıları, atıf sayıları, h-indeksi, yazar sıralamaları, dergilerin çeyrek değerleri gibi farklı değişkenler kullanılarak bilimsel etki endeksi oluşturuldu.
Endeks kapsamında 22 temel alan ve 176 alt bilim dalında dünya genelinde 7 milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 160 bin araştırmacı, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.
Türkiye'den 857 bilim insanının bulunduğu listede, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin de makine mühendisliği alanında yer aldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı - Son Dakika