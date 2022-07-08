Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük binası fuaye alanında düzenlenen bayramlaşma programına, üniversitenin tüm akademik ve idari personeli katıldı.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Namık Kemal Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.