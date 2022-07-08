Namık Kemal Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Namık Kemal Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

08.07.2022 11:43
Namık Kemal Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük binası fuaye alanında düzenlenen bayramlaşma programına, üniversitenin tüm akademik ve idari personeli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, burada yaptığı konuşmada, üniversitede bayramlaşma törenlerinin geleneksel hale geldiğini söyledi.

Rektör Şahin, personelin bayramını kutladı.

Törene rektör yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker, Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Genel Sekreter Murat Kamil Tırpancı da katıldı.

YORUMLAR
500
Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Tekirdağ, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Namık Kemal Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:17 Doktor Ekrem Karakaya'yı hastanede öldüren katilin babası: Çocuğumdan çok doktora üzülüyorum
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 17:36:07. #1.13#
SON DAKİKA: Namık Kemal Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement