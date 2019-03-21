Son Dakika Haberleri: Namık Kemal Üniversitesinde Nevruz Etkinliği

Namık Kemal Üniversitesinde Nevruz Etkinliği

19 dakika önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Üniversite Rektörü Mümin Şahin ok attı, demir dövdü ve öğrencilere pilav ayran dağıttı.

Namık Kemal Üniversitesinde Nevruz Etkinliği, System.String[]
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Üniversite Rektörü Mümin Şahin ok attı, demir dövdü ve öğrencilere pilav ayran dağıttı.

NKÜ Rektörü Prof Dr. Mümin Şahin, üniversite spor sahasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, nevruzun dostluk ve kardeşlik bayramı olduğunu ifade ederek, "Nevruz bolluk ve bereketi müjdeliyor. Nevruz Türk milletini birbirine bağlayan ve kenetleyen önemli bir değerdir. Atalarımız yeni bir hayat, yeni bir başlangıç dedikleri bu tarihi günü aynı zamanda Ergenekon'dan çıkış bayramı olarak da kutlamışlardır" şeklinde konuştu.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin konuşmalarının ardından demir dövüp, öğrencilerle birlikte ok attı. Ok atma etkinliğinin ardından Şahin ve Üniversite personeli tarafından öğrencilere pilav ayran dağıtıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:41 Kaynak: İHA

Nevruz Bayramı, 21 Mart, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Belediyenin Yaptığı Merdiven Karadeniz Fıkralarını Aratmıyor Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım Son Dakika! 20 Bin Öğretmen Atamasının Branş Dağılımı Belli Oldu Düğün Konvoyunun Önünü Kesen Vatandaşlara, Sahte Para Verdiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 19:00:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Namık Kemal Üniversitesinde Nevruz Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]