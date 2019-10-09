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Son Dakika Güncel Namlular resulayn'a çevrildi

Namlular resulayn'a çevrildi

14 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon nedeni ile Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'a çevrildi.

Namlular resulayn'a çevrildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon nedeni ile Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'a çevrildi.
Ceylanpınar ilçe sınırında teyakkuz durumuna geçen askeri birlikler, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon için gelecek emri bekliyor. Sınır hattında konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları ise Resulayn'a çevrilmiş durumda. Olası harekat emrinde bölgenin ilk olarak obüs ve tanklarla top atışına tutulması bekleniyor.

Görüntü Dökümü
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Hazır bekleyen tank ve obüsler
Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)


Ceylanpınar, Şanlıurfa, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:38 Kaynak: DHA
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