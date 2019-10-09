Son Dakika Haberleri: Namlular resulayn'a çevrildi
Son Dakika Güncel Namlular resulayn'a çevrildi

Namlular resulayn'a çevrildi

1 saat önce

ŞANLIURFA'nin Ceylanpınar ilçesinde konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon nedeni ile Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'a çevrildi.

Namlular resulayn'a çevrildi, System.String[]

ŞANLIURFA'nin Ceylanpınar ilçesinde konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon nedeni ile Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'a çevrildi.
Ceylanpınar ilçe sınırında teyakkuz durumuna geçen askeri birlikler, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon için gelecek emri bekliyor. Sınır hattında konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları ise  Resulayn'a çevrilmiş durumda. Olası harekat emrinde bölgenin ilk olarak obüs ve tanklarla top atışına tutulması bekleniyor.


Ceylanpınar, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tüm partiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken HDP'nin tavrı dikkat çekti
Reuters duyurdu! İşte TSK'nın harekatta vurduğu bölgeler Son Dakika: Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeri girildi Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:55:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Namlular resulayn'a çevrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]