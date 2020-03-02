Namrun Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Namrun Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Namrun Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı

6 saat önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan Namrun Kalesi'nde geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi.

Namrun Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan Namrun Kalesi'nde geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi.

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu gözetiminde Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ilçeye bağlı Çayırekinliği Mahallesi'ndeki tarihi kalenin bakım ve onarımı amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı.

Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım, yaptığı açıklamada kalede yapılan restorasyon çalışmalarının yanı sıra, yürüme yolları ve merdivenlerin yapıldığını belirtti.

Kalenin şimdilik ziyarete kapalı olduğunu ifade eden Yıldırım, açılışın önümüzdeki süreçte yapılacağını kaydetti.

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı da yapılan çalışmanın kalenin korunması açısından önemli olduğunu aktardı.

Kalenin, ilçe ve bölge turizmine son derece önemli katkılar sağlayacağını belirten Tepebağlı, ayrıca kalenin etrafında sosyal tesis yapılması için valiliğe başvuru yapıldığını da kaydetti.

Çamlıyayla, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan Avrupa ülkelerine: Artık kapılar açılmıştır, bu yükten nasibinizi alacaksınız
Erdoğan, rejimin kayıplarını tek tek sıralayıp uyardı: Çekilmezlerse omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak İstanbul'daki Erzurumlular 4. Büyük Erzurum Buluşması'nda bir araya geliyor Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 20:11:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Namrun Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]