Namus cinayetine 4 tutuklama - Son Dakika

Namus cinayetine 4 tutuklama
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 Şubat tarihinde evinin önünde silahla vurularak öldürülen Şahin Dağlar (25) cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:31 Kaynak: İHA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 Şubat tarihinde evinin önünde silahla vurularak öldürülen Şahin Dağlar (25) cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.
Uzun süren ifadelerin ardından cinayet şüphelileri Özcan, Özgür, Nurullah G. ve Hamit Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU
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