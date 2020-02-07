Namus cinayetine 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Namus cinayetine 4 tutuklama - Son Dakika

Namus cinayetine 4 tutuklama

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 Şubat tarihinde evinin önünde silahla vurularak öldürülen Şahin Dağlar (25) cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.

Namus cinayetine 4 tutuklama, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 Şubat tarihinde evinin önünde silahla vurularak öldürülen Şahin Dağlar (25) cinayeti ile ilgili mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklandı.


Uzun süren ifadelerin ardından cinayet şüphelileri Özcan, Özgür, Nurullah G. ve Hamit Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankara'da bir baba, lise öğrencisi kızını erkek arkadaşı olduğu için öldürdü
Isparta'da 3 kardeş evlerinde yanarak can verdi Çin'de zorla karantina altına alınan kadının çığlıkları dehşete düşürdü Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış

Son Dakika Haberleri
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası
13:41 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 15:12:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Namus cinayetine 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]