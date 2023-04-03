"Namusumu kirletti, namusumu temizledim" diye bağırıp kayınbiraderini vurdu - Son Dakika
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"Namusumu kirletti, namusumu temizledim" diye bağırıp kayınbiraderini vurdu

03.04.2023 20:25
"Namusumu kirletti, namusumu temizledim" diye bağırıp kayınbiraderini vurdu

Şanlıurfa'da bir kadının kayınbiraderini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü anın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da bir kadının kayınbiraderini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yerdeki yaralıya son bir el daha ateş eden kadının "Namusumu kirletti, namusumu temizledim" diye bağırdığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. Hülya B. isimli kadın, kayınbiraderi Ferdi B.'yi (42) sokak ortasında silahla vurdu. Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan olayın cep telefonuyla çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yerde yatan yaralıya son bir el ateş eden kadının "Namusumu kirletti, namusumu temizledim" diye bağırdığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ise yaşananları adeta film izler gibi izlediği görüldü. Eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi kadının kayınbiraderini çektiği uygunsuz videolarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Namusumu kirletti, namusumu temizledim' diye bağırıp kayınbiraderini vurdu - Son Dakika


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