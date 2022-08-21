Çinli Yetkili ve Uzmanlar, Dijital Ekonominin Potansiyeline İşaret Etti - Son Dakika
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Çinli Yetkili ve Uzmanlar, Dijital Ekonominin Potansiyeline İşaret Etti

21.08.2022 18:00
Çinli Yetkili ve Uzmanlar, Dijital Ekonominin Potansiyeline İşaret Etti

NANCHANG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de profesyoneller, akademisyenler ve iş dünyasından liderler de dahil olmak üzere 300'den fazla dijital ekonomi uzmanı, Cumartesi günü başlayan bir konferansta, dijital ekonomide elde edilen başarıları paylaşarak gelecekteki gelişimini ele aldı.

NANCHANG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de profesyoneller, akademisyenler ve iş dünyasından liderler de dahil olmak üzere 300'den fazla dijital ekonomi uzmanı, Cumartesi günü başlayan bir konferansta, dijital ekonomide elde edilen başarıları paylaşarak gelecekteki gelişimini ele aldı. Çin Elektronik Teknolojisi Grubu Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Lyu Weiping, dijital teknolojinin çeşitli sanayilere girmesi ve dijital sanayileşmenin ekonomik büyümede rol oynaması nedeniyle açıklık ve güvenlik talebinin acil olduğuna işaret etti. Lyu, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Shangrao kentinde düzenlenen 2022 Çin Dijital Ekonomi Endüstrisi Konferansı'nda, bütün tarafların dijital teknolojinin araştırma ve geliştirilmesinde işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Çin Elektronik Ticaret Odası Başkanı Wang Ning'e göre, küresel dijital ekonomi, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki yenileme ve dönüşümü yönlendirirken, küresel ekonominin yapısı ve görevini yeniden şekillendirmede güç haline geliyor. İki gün sürecek etkinlik boyunca, dijital ekonomide ilk 100'e giren Çinli kuruluşun açıklanması ve dijital yenilikçi endüstriyel kalkınma konulu bir forum da dahil olmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Yayınlanacak listede, ilk 100 şirketin toplam geliri ve karı sırasıyla 9,9 trilyon yuan ve 732,6 milyar yuana ulaşmış durumda. Çin'de dijital ekonominin büyüklüğü 2012'den 2021'e kadar 11 trilyon yuandan (yaklaşık 1,62 trilyon ABD doları) 45,5 trilyon yuana, gayri safi yurtiçi hasılanın oranı ise yüzde 21,6'dan yüzde 39,8'e çıktı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Yetkili ve Uzmanlar, Dijital Ekonominin Potansiyeline İşaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli Yetkili ve Uzmanlar, Dijital Ekonominin Potansiyeline İşaret Etti - Son Dakika
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