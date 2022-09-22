Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı Boyunca 1 Milyon Hektarlık Alanda Ağaçlandırma Tamamlandı

NANCHANG, 22 Eylül (Xinhua) - Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi Direktör Yardımcısı Li Chunliang, Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı boyunca 11 eyalet ve belediyede bu yıl şimdiye kadar toplam 15,46 milyon mu yani yaklaşık 1 milyon hektarlık alanda ağaçlandırmanın tamamlandığını bildirdi. Li, 2016 yılıyla kıyaslandığında, kayalık çölleşme alanlarında 42,33 milyon mu ve toprak erozyonuna uğrayan yerlerde 70,95 milyon mu azalma olduğunu söyledi. Çarşamba günü, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da düzenlenen 2022 Yangtze Koruma ve Kalkınma Forumu'nda konuşan Li, ülkenin ekolojik koruma çabalarını hızlandırdığını ve bölgede 91 ulusal orman kenti inşa edildiğini belirtti. Li, Çin'in Yangtze Nehri havzasındaki doğa rezervlerini daha iyi korumak için yeni bilimsel planlar geliştirdiğini söyledi. Ülke ayrıca, günlük denetimin güçlendirilmesi ve kaçak avlanmanın önüne geçilmesi de dahil olmak üzere nehir boyunca yaban hayatı koruma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Li, bu tür koruma çabaları sayesinde, dev panda ve tepeli aynak gibi nadir ve nesli tükenmekte olan türlerin sayısının önemli ölçüde arttığını ve Yangtze Nehri havzasındaki biyolojik çeşitliliğin iyileştiğini söyledi.