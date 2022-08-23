Çin'in Doğusundaki Poyang Gölü'nde Bir Ağacı Andıran Gelgit Düzlüğü - Son Dakika
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Çin'in Doğusundaki Poyang Gölü'nde Bir Ağacı Andıran Gelgit Düzlüğü

23.08.2022 17:01
Çin'in Doğusundaki Poyang Gölü'nde Bir Ağacı Andıran Gelgit Düzlüğü

NANCHANG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Poyang Gölü'nün Jinxian kesiminde ağaç manzarasını andıran bir gelgit düzlüğü görülüyor, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

NANCHANG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan Poyang Gölü'nün Jinxian kesiminde ağaç manzarasını andıran bir gelgit düzlüğü görülüyor, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wan Xiang/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Doğusundaki Poyang Gölü'nde Bir Ağacı Andıran Gelgit Düzlüğü - Son Dakika

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