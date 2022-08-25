Çin'in Jiangxi Eyaletinde Devam Eden Kuraklık Nedeniyle Acil Durum Müdahale Seviyesi Artırıldı - Son Dakika
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Çin'in Jiangxi Eyaletinde Devam Eden Kuraklık Nedeniyle Acil Durum Müdahale Seviyesi Artırıldı

25.08.2022 17:51
Çin'in Jiangxi Eyaletinde Devam Eden Kuraklık Nedeniyle Acil Durum Müdahale Seviyesi Artırıldı

NANCHANG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaleti, Çarşamba günü kuraklığın sürmesi üzerine saat 10.00'dan itibaren kuraklığa karşı acil durum müdahale seviyesini, Seviye IV'ten Seviye III'e yükseltti.

NANCHANG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaleti, Çarşamba günü kuraklığın sürmesi üzerine saat 10.00'dan itibaren kuraklığa karşı acil durum müdahale seviyesini, Seviye IV'ten Seviye III'e yükseltti. Çin'in afet yardımı için dört seviyeli acil müdahale sisteminde Seviye IV en düşük, Seviye I ise en yüksek seviyeyi temsil ediyor. 15 Temmuz'dan Salı günü saat 17.00'ye kadar aralıksız süren kuraklıktan eyaletteki 104 ilçe ve bölgede yaşayan yaklaşık 3 milyon insan etkilendi. Toplam 365.300 hektar ekin de zarar gördü. Salı günü saat 16.00 itibarıyla, eyaletteki kuraklıkla mücadele için 1,5 milyondan fazla insan gönderilmişti. Kuraklıkla mücadele olanakları da etkilenen bölgelere tahsis edilerek endüstri bitkilerindeki kayıpların 3,2 milyar yuan (yaklaşık 465,9 milyon ABD doları) ve tahıl kayıplarının yaklaşık 3,26 milyar yuan azaltılması sağlandı.

Çin'in Jiangxi Eyaletinde Devam Eden Kuraklık Nedeniyle Acil Durum Müdahale Seviyesi Artırıldı

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Jiangxi Eyaletinde Devam Eden Kuraklık Nedeniyle Acil Durum Müdahale Seviyesi Artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Jiangxi Eyaletinde Devam Eden Kuraklık Nedeniyle Acil Durum Müdahale Seviyesi Artırıldı - Son Dakika
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