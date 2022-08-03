Çin'in Jiangxi Eyaletinin Dış Ticareti Son 10 Yılda Yüzde 136 Büyüdü - Son Dakika
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Çin'in Jiangxi Eyaletinin Dış Ticareti Son 10 Yılda Yüzde 136 Büyüdü

03.08.2022 18:43
Çin'in Jiangxi Eyaletinin Dış Ticareti Son 10 Yılda Yüzde 136 Büyüdü

NANCHANG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin ticaret departmanına göre, 2012 yılında 210,86 milyar yuan (yaklaşık 31,1 milyar ABD doları) olan eyaletin dış ticareti 2021 yılında yüzde 136 artışla 498,04 milyar yuana çıktı.

NANCHANG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin ticaret departmanına göre, 2012 yılında 210,86 milyar yuan (yaklaşık 31,1 milyar ABD doları) olan eyaletin dış ticareti 2021 yılında yüzde 136 artışla 498,04 milyar yuana çıktı. 2021 yılında Jiangxi'nin yurtdışına yönelik doğrudan yabancı yatırımları, 2012 yılına kıyasla yüzde 150 artarak 900 milyon ABD dolarına ulaştı. Geçen yıl itibarıyla eyalet 224 ülke ve bölge ile ticaret yaparken Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) en büyük ticari ortağı oldu. Jiangxi'nin doğrudan yabancı yatırımın fiili kullanımda son yılda yüzde 131 artışla 15,78 milyar ABD dolarına çıktı. 2012'den bu yana eyalette toplam 5,708 yabancı sermayeli şirket kurulurken, söz konusu dönemde ithalat ve ihracat şirketlerinin sayısı yüzde 123 artışla 2.763'ten 6.153'e yükseldi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Jiangxi Eyaletinin Dış Ticareti Son 10 Yılda Yüzde 136 Büyüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Jiangxi Eyaletinin Dış Ticareti Son 10 Yılda Yüzde 136 Büyüdü - Son Dakika
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